Neziroğlu: Türkiye Avrupa ve Asya'ya açılan kapı olacak

Etkinliğe Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk kurumlarının ve derneklerinin temsilcileri ile iş insanları katıldı. Başkent Hartum'daki kampüsün konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, iki ülke milli marşları okundu, tiyatro gösterisi ile şiirler ve yöresel şarkılar seslendirildi.

Zeybek oyunu ve mehter gösterisinin ardından Türkçe güzel konuşma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Büyükelçi Neziroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu ülkeyi ve bu ülkenin güzel insanlarını seviyoruz. Tecrübelerimizi Sudanla paylaşmak istiyoruz. Sudan, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı. İnşallah, Türkiye de Sudan'ın Avrupa ve Asya'ya açılan kapısı olacak." dedi.

Maarif'in Sudan'daki en iyi okul olması hedefiyle gayret ettiklerini belirten Neziroğlu, "Bu çocuklar, Sudan'ın, Türkiye'nin, Suriye'nin ve Yemen'in geleceği. El ele vereceğiz en iyi şekilde eğitim almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kampüsün bahçesinde Maarif Okullarının yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Kızılay ve Yunus Emre Enstitüsü'nün tanıtım stantları açıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren veliler ve misafirler, bahçedeki kermeste döner gibi Türk mutfağından bazı lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu.