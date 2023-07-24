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Spor

Neyse ki bu sefer Hırvat değil! Flaş golcü hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Trabzonspor için son gelişmeyi böyle açıkladılar

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:16:00 -
Neyse ki bu sefer Hırvat değil! Flaş golcü hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Trabzonspor için son gelişmeyi böyle açıkladılar

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, transfer arayışını sürdürüyor. Golcü arayan karadeniz temsilcisi arayışını buldu. Alman devinden geliyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, transfer arayışını sürdürüyor. Golcü arayan karadeniz temsilcisi arayışını buldu. Alman devinden geliyor. 

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da golcü takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.

Bruno Petkovic için temaslarını sürdüren bordo-mavililerde iki isim daha gündeme geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; kısa süre önce eski golcüsü Sörloth'un hala Real Sociedad'a dönmemesini fırsat bilen Fırtına, Leipzig 'in kapısını çaldı. Alman ekibinden umduğu cevabı alamayan yönetim, aynı takımdan başka bir golcü için daha hamle yaptı.

Yussuf Poulsen'in durumunu soran bordo-mavililer, Danimarkalı golcü için görüşme talep etti ve ilk temas kuruldu.
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Oyuncu ilk hedefinin İngiltere olduğunu söyledi. Ancak Championship'e düşen Leeds United dışında bir teklif olmaması umut oldu. Trabzonspor şu anda Poulsen ile Leeds'in görüşmesini bekliyor. Görüşmeden çıkacak sonuca göre teklif yapılacak.

 

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