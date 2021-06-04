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Spor Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldılar!
Spor

Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldılar!

Milli Takım maçı öncesi Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar eşi benzeri görülmemiş bir olayla karşılaştı. Ekvador'la oynanacak maç öncesi oteline varan takım otobüsünden inen Neymar'ın üzerine atlayan iki taraftar, ayakkabısını çaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 17:33:00 -

Brezilya'nın süper yıldız Neymar, Milli Takımı'a gittiğine gideceğine pişman oldu. Ekvador ile oynanacak maç öncesi kalacakları otele varan Brezilya Milli Takımını otel çevresinde birçok taraftar bekliyordu.

Ayakkabısını çaldılar

O esnada iki taraftar, otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi. Neymar'ın yere devrildiği ve ayakkabısının çalındığı o anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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