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Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü: İdol olarak görüyorum

Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Medipol Başakşehir'de top koşturan Robinho'yu idol olarak gördüğünü açıkladı.

01 Mart 2019 Cuma 16:43
Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü: İdol olarak görüyorum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-GermainFC foması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, hangi oyuncuyu idol aldığını açıkladı. DAZN'a röportaj veren Brezilyalı süperstar kariyeri ve düşünceleri hakkında açıklamalarda bulundu.

dolüm Robinho"

Öncelikle sözlerine idol aldığı oyuncuyla başlayan Neymar, "Futbolda idolüm Robinho. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım ve hep onun gibi olmak istedim. Real Madrid'de oynadı ve çok güçlü bir oyuncu." dedi.

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ok fazla futbol maçı izlemiyorum"

Futbol dışında neler yapıyorsun sorusuna Neymar, "Hala yapabildiğim her sporu yapmaya çalışıyorum. Kabul etmek benim için zor ama çok fazla futbol maçı izlemiyorum. Evdeyken başta basketbol olmak üzere diğer spor karşılaşmalarını izlemeyi tercih ediyorum. Diğer sporculara hayran kalmayı seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon 20 golü bulunuyor

Bu sezon sakatlığı nedeniyle 23 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız 20 gol, 11 asist ile oynadı. 27 yaşındaki süperstarın PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:43
  1. Real Madrid
  2. Robinho
  3. Paris Saint-Germain
  4. Neymar

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