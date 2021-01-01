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Spor Neymar'a soruşturma
Spor

Neymar'a soruşturma

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın pandemi döneminde Rio de Janerio'da 5 gün süren parti verdiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:10:00 -
Neymar'a soruşturma

Oynadığı futbol kadar verdiği partilerle de konuşulan Brezilyalı forvet Neymar'ın başı bu defa dertte. Savcılık, Neymar'ın Brezilya'da 5 gün devam eden ve 500 kişinin katıldığı parti iddiaları üzerene soruşturma başlattı.

Rio savcısı yaptığı açıklamada, "Neymar tarafından düzenlenen partiyle ilgili olarak basının ifşa ettiği bilgilere dayanarak çok sayıda şikayet" aldıktan sonra soruşturma açtığını bildirdi.

Neymar'dan lüks konutta yapılan organizasyon ve alınan pandemi tedbirleri ile ilgili acil bilgi vermesi istendi.

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