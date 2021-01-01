Neymar'a soruşturma

Oynadığı futbol kadar verdiği partilerle de konuşulan Brezilyalı forvet Neymar'ın başı bu defa dertte. Savcılık, Neymar'ın Brezilya'da 5 gün devam eden ve 500 kişinin katıldığı parti iddiaları üzerene soruşturma başlattı.

Rio savcısı yaptığı açıklamada, "Neymar tarafından düzenlenen partiyle ilgili olarak basının ifşa ettiği bilgilere dayanarak çok sayıda şikayet" aldıktan sonra soruşturma açtığını bildirdi.

Neymar'dan lüks konutta yapılan organizasyon ve alınan pandemi tedbirleri ile ilgili acil bilgi vermesi istendi.