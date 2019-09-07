0553 313 94 23

Neymar'a ne oldu? Neymar kimdir?

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Brezilya ile Kolombiya arasında oynanan hazırlık maçına büyük bir talihsizlik yaşadı. İşte, merak ettiğiniz "Neymar'a ne oldu?" sorusunun yanıtı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:30
Neymar'a ne oldu? Neymar kimdir?

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Brezilya ile Kolombiya arasında oynanan hazırlık maçına büyük bir talihsizlik yaşadı. İşte, merak ettiğiniz "Neymar'a ne oldu?" sorusunun yanıtı.

Brezilya-Kılımbiya maçı kaç kaç bitti?

Brezilya ile Kolombiya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadelenin sonucundan ziyade maçta Neymar'ın yaşadığı olay konuşulur oldu.

Peki, Neymar'a ne oldu?

Copa America'da sakatlığından dolayı boy gösteremeyen Neymar formasına Kolombiya maçıyla döndü. Kolombiya karşısında 1 gol atıp 1 asist yapan Neymar mücadele sırasında talihsiz bir an yaşadı.

Reklam panosuna çarptı

Neymar, Kolombiyalı Davinson Sanchez'le girdiği ikili mücadele esnasında rakibinin sert müdahalesiyle kafasını reklam panosuna vurdu. Pozisyon, izleyenleri bir an için korkutsa da Brezilyalı yıldız ayağa kalkıp maça devam etti. Ciddi bir sakatlıktan kıl payı kurtulan Neymar'ın pozisyon sonrası gülümsemesi dikkat çekti.

Neymar kimdir?

Neymar da Silva Santos Júnior 5 Şubat 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. 

1999 senesinde Portuguesa Santista altyapısında oynamaya başlayan Neymar, 2003 senesinde Santos altyapısında girdi. 

İlk profesyonel sözleşmesini de 2009 senesinde Santos ile yaptı. Aynı sene Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu Ödülü'nü aldı. 

2009-13 yılları arasında Santos'ta toplam 103 maça çıkan Neymar, 54 kez rakip ağları havalandırdı. 

2013 senesinde Barcelona'ya 54 milyon euro  bonservis ücretiyle transfer oldu.  Burada 2015 ve 2016 yıllarında, iki sene üst üste şampiyonluk yaşadı ve yine 2015 senesinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2013-17 yılları arasında Barcelona'da toplam 123 maça çıkan Neymar, 68 gol buldu. 

2017 senesinde 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain FC'ye transfer olan ünlü oyuncu, 2012 senesinden bu yana Brezilya Milli Takımı'nda oynamaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:30
  1. Neymar'a ne oldu?
  2. Neymar kimdir?
  3. Neymar transferi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi. Kiminle savaşacaklar bunlar, tek ülke var Türkiye. Bunlara eyvallah eder miyiz, sessiz kalır mıyız?"
    1. Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin..
    2. Komiser yardımcılığı alımı başvuru..
    3. İzmir’de makilik alanda yangın
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in..
    6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan..
    8. Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?
    9. Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan,..
    11. Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü)..
    12. AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi..
    13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    14. Bunun adı vahşet! Köpeği av tüfeğiyle..
    15. 88 gündür denizde kayıp olan Serdar..
    16. Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve..
    17. Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya tebrik
    18. İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci..
    19. Gençler 30 saatlik "dijital maratonda"..
    20. Çin Büyükelçisi’nin eşinden Kemeraltı..
    21. İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
    22. Erdoğan: "Şovdan başka bir işe..
    23. Erdoğan: "Şimdi gündemimizde Fırat'ın..
    24. Kozan barajında erkek cesedi bulundu
    25. Adatepe ve Kandil Barajlarına 750 bin..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz..
    27. Taksim’de tramvay durağında oturan..
    28. Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası..
    29. Sinop’ta şiddetli yağmur hayatı..
    30. Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bir..
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim