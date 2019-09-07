Neymar'a ne oldu? Neymar kimdir?

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Brezilya ile Kolombiya arasında oynanan hazırlık maçına büyük bir talihsizlik yaşadı. İşte, merak ettiğiniz "Neymar'a ne oldu?" sorusunun yanıtı.

Brezilya-Kılımbiya maçı kaç kaç bitti?

Brezilya ile Kolombiya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadelenin sonucundan ziyade maçta Neymar'ın yaşadığı olay konuşulur oldu.

Peki, Neymar'a ne oldu?

Copa America'da sakatlığından dolayı boy gösteremeyen Neymar formasına Kolombiya maçıyla döndü. Kolombiya karşısında 1 gol atıp 1 asist yapan Neymar mücadele sırasında talihsiz bir an yaşadı.

Reklam panosuna çarptı

Neymar, Kolombiyalı Davinson Sanchez'le girdiği ikili mücadele esnasında rakibinin sert müdahalesiyle kafasını reklam panosuna vurdu. Pozisyon, izleyenleri bir an için korkutsa da Brezilyalı yıldız ayağa kalkıp maça devam etti. Ciddi bir sakatlıktan kıl payı kurtulan Neymar'ın pozisyon sonrası gülümsemesi dikkat çekti.

Neymar da Silva Santos Júnior 5 Şubat 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

1999 senesinde Portuguesa Santista altyapısında oynamaya başlayan Neymar, 2003 senesinde Santos altyapısında girdi.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2009 senesinde Santos ile yaptı. Aynı sene Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu Ödülü'nü aldı.

2009-13 yılları arasında Santos'ta toplam 103 maça çıkan Neymar, 54 kez rakip ağları havalandırdı.

2013 senesinde Barcelona'ya 54 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu. Burada 2015 ve 2016 yıllarında, iki sene üst üste şampiyonluk yaşadı ve yine 2015 senesinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2013-17 yılları arasında Barcelona'da toplam 123 maça çıkan Neymar, 68 gol buldu.

2017 senesinde 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain FC'ye transfer olan ünlü oyuncu, 2012 senesinden bu yana Brezilya Milli Takımı'nda oynamaktadır.