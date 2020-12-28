Neymar koronavirüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

Neymar ile ilgili son dakika haberi tüm futbol dünyasını şoke etti. Deneyimli oyuncu corona virüs kurallarını hiçe sayarak ülkesi Brezilya'da 500 kişinin katıldığı bir parti düzenledi. Parti beş gün sürerken pandemi döneminde koronavirüsün bu denli yaygın olduğu Brezilya'da parti düzenlenmesi dünyada tepki çekti. Son dakika haberine göre PSG'nin Neymar ile ilgili kısa sürede bir karar vermesi bekleniyor.

Ülkenin en önemli gazetelerinden O Globo'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Rio de Janeiro kentine yakın olan Mangaratiba bölgesindeki bir evde düzenlediği ve 25 Aralık'ta başlayan partiye 500 kişiyi davet etti.

Yeni yıla kadar sürecek olan organizasyonda Neymar'ın saray yavrusu evde her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladığı ve davetlilerle birlikte evin bodrum katında bir gece kulübü ortamı yaptığı bildirildi.

Müzik sesinin dışarıya çıkmasını engelleyerek komşuların rahatsız olma sorununu da ortadan kaldırmayı başaran tecrübeli futbolcu, bu haberin ortaya çıkmasının ardından ülkesindeki insanlar tarafından ağır eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dünyada koronadan en ağır yaraları alan ülkelerin başında gelen Brezilya'da Neymar'ın bu sorumsuzluğunun, virüsün daha da yayılmasına olumsuz anlamda büyük katkıda bulunacağı ifade edildi.

PSG'nin de yaşanan bu durumdan dolayı oldukça rahatsız olduğu konuşuluyor.