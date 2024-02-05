  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama

Ankara'da son seçim anketinin sonucu duyuruldu! Mansur Yavaş'ın oy oranı tam anlamıyla olay

60 bin lira verse de eleman bulamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Cem Küçük'ten emeklilerle ilgili şok eden iddia: Bana bir vekil söyledi, bazı şehirlerde bir şeyler olacak

Yılların rezilliği: İzmir Körfezi bildiğiniz gibi!

Erdoğan'ın sözlerini eleştirenlere İmamoğlu hatırlatması! Sıkıysa buna cevap verin

Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı

Türkiye'ye tonlarca ayçiçek yağı satan Rusya kötü haberi verdi: Bu sene Ankara için durum değişecek

Cem Küçük’ten olay Hafize Gaye Erkan iddiası! Mehmet Şimşek Erdoğan'a ne dedi? Yer yerinden oynayacak

Trump'tan Kasım Süleymani gerçeği: 'İsrail onu öldürmek istemedi!'
Yaşam Neye uğradıklarını şaşırdılar! Tokat'ta kaza anı böyle görüntülendi
Yaşam

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Tokat'ta kaza anı böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-02-05 19:29:00 -

Tokat'ta meydana gelen dört ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Türkiye’nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Tokat’ta meydana gelen 4 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının aralık ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat’ta 4 ayrı kaza kameralara yansıdı. Yine en çok dikkat çeken kazalar ise geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

Motosiklet sürücüsü sırt üstü düştü

İlk kaza Behzat Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Geç saatlerde kayda geçen görüntülerde kaza kavşaktan bulvar istikametine çıkan aracın motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak sırt üstü yere düştü. Motosiklet sürücüsü şans eseri yara almadan kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Araç spin attı

Kameralar tarafından kayda geçen ikinci kaza ise ara sokaktan kontrolsüz çıkan bir araç cadde üzerinde ilerleyen diğer araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde seyreden araç spin atarak durabildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Faciadan dönüldü

Kaydedilen üçüncü kaza ise Behzat Bulvarı saat kulesi kavşağında meydana geldi. Bir taksi şoförü kavşaktan döndükten sonra yayaya yol vermek istedi. Takip mesafesine dikkat etmeyen arkadaki sürücü taksiye arkadan çarptı. Yayaların geçtiği esnada meydana gelen kazada arkadaki sürücünün hızlı olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motosiklet bir tarafa sürücüsü diğer tarafa savruldu

Paylaşılan son görüntülerde ise Gültekin Topçam Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kırımızı ışıkta durmayan bir otomobil yan yoldan gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle boynunun üstüne düştü. Motorun bir tarafa sürücünün bir tarafa savrulduğu kazada motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı gözlerden kaçmadı.

'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi
'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

Yaşam

'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar
Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar

Yaşam

Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar

Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar
Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar

Yaşam

Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar

{relation id:1827598 slug:'yeni-adiyaman-havadan-goruntulendi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23