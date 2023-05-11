Neye uğradıklarını şaşırdılar! Fransız kanala Kasımpaşa'da Erdoğan şoku

Rizeli ailenin bir çocuğu olarak dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Kasımpaşa semtinde büyüdü.

Fransa basınından France 24, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi tarihi semtin nabzını tuttu.

Kasımpaşalı komşuları anlattı

Haberde, "Erdoğan'ın büyüdüğü semtteki komşuları, kaderinde parlak bir gelecek olan cömert bir genci anlatıyor." denildi. Kasımpaşa sakinleri, Erdoğan'ın bir 5 yıllık görev süresini daha hak ettiğini söyledi.

Bakkal sahibi Semiha Karaoğlupaçal, "Alışveriş yapmak için dükkana gelirdi. Her sabah işe gitmeden önce merhaba derdi." diye konuştu.

"Erdoğan her zaman hayırsever"

Erdoğan'ın deniz kaptanı babası Ahmet Erdoğan'ın Rize'den ayrılıp Kasımpaşa'ya gelmesine neden olan durumun, söz konusu mahallenin tersane işçilerine ev sahipliği yapması olduğu kaydedildi.

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Karaoğlupaçal, "Recep Tayyip Erdoğan her zaman hayırseverdir. Çocuklara vermek için bir şeyler alır, cuma günleri onlara para dağıtırdı." ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar zor bir mahalle olan Kasımpaşa'ın, Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından değiştiği belirtilirken, söz konusu bakkal sahibi, “Yenilendi. Şimdi iyi gidiyoruz." diye konuştu.

"Dualarımızla o galip gelecek"

Karaoğlupaçal, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Onu, bizden biri olduğu için seviyoruz. O, bu görev için doğdu. Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Gerçek bir Müslüman. Dualarımızla o galip gelecek. Hiçbir şey onu durduramaz.

"İnsanlara yakındır"

Kasımpaşa'da kuaför işleten Gönül isimli vatandaş da Erdoğan hakkında şöyle dedi:

Erdoğan'ı İstanbul Belediye Başkanı iken birkaç kez gördüm, ama aynı zamanda hükümet üyesiyken de. Kasımpaşa'da bizi ziyarete geldi. 'Merhaba, nasılsın?' dedi.

İnsanlara yakındır. O iyi bir insan ve ona bir başkan olarak saygı duyuyorum.

"Korumalarının insanların yaklaşmasını engellemesinden hoşlanmaz"

Bir zamanlar Erdoğan ailesinin Kasımpaşa'da yaşadığı apartmanın hemen üst katında oturan Hüseyin Üstünbaş, komşusuyla dost olduklarını anlattı:

Çocuklarımız birlikte oynadılar ve büyüdüler. Şimdilerde güvenlik nedeniyle ona eskisi kadar kolay yaklaşamıyoruz ama bizi görürse konuşmak için duruyor. Korumalarının insanların yaklaşmasını engellemesinden hoşlanmaz.

"Seçimi kazanacak"

"Bu seçimi kazanacak. Bir önceki seçimde de durum aynıydı. Yabancı gazeteciler de bize aynı soruları sordu." diyen Üstünbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

Ona karşı olanlara kulak asmayın. Onu tanıyorum. Onun nasıl biri olduğunu biliyorum. Onun için ölürüm. Onun için canımı veririm.

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