'Nexus Ace' görevi tamamladı! MSB görüntüleri paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği “Nexus Ace” görevinden görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği “Nexus Ace” görevinden görüntüler paylaştı.

Paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımızın icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüler. Nexus Ace, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk Hava Sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır” ifadelerine yer verildi.