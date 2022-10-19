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Spor Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE

Newcastle United, İngiltere Premier Lig’in 12.haftasında Everton ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Premier Lig maçlarının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Everton maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-19 11:57:00 -
Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier’in 12.haftasında Newcastle ile Everton karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda yayımlanacak?

Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE

Newcastle United 19 Ekim Çarşamba akşamı Everton’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak olan mücadele beIN Max 1’den naklen yayımlanacak.

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