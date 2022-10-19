Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE
Newcastle United, İngiltere Premier Lig’in 12.haftasında Everton ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Premier Lig maçlarının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Everton maçını hangi kanal veriyor?
İngiltere Premier’in 12.haftasında Newcastle ile Everton karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda yayımlanacak?
Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE
Newcastle United 19 Ekim Çarşamba akşamı Everton’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak olan mücadele beIN Max 1’den naklen yayımlanacak.