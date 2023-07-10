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Dünya New York’u sel vurdu! Binlerce araç yolda mahsur kaldı
Dünya

New York’u sel vurdu! Binlerce araç yolda mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 14:06:00 -
New York’u sel vurdu! Binlerce araç yolda mahsur kaldı

ABD’nin en büyük eyaletlerinde aşırı yağışlar seli getirdi. New York’ta bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

ABD’nin New York eyaletini etkileyen sel can kaybına neden oldu. Polis, eyaletin kimi bölgelerini kapattı. New York valisi acil durum ilan etti. Bu yağışın New York’a son yüzyılda düşen en yüksek yağış miktarı olduğu düşünülüyor.

New York’u etkileyen sel komşu eyaletleri de vurdu. Vermont'ta bir otoyolda aşırı kayganlık uyarısı yapıldı. Birçok araç kaydı ve kazalar yaşandı. Selden etkilenen bir diğer eyalet de Pensilvanya oldu.

Eyaletin başkenti Philedelphia'da yetkililer heyelan tehlikesine karşı da uyardı.

Oklahoma eyaletinde selin yanında fırtına da etkili oldu. Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, birçok tarla ve arazi hasar gördü.

Kaliforniya eyaletinin güneyinde toprak kayması meydana geldi. En az 12 ev zarar gördü.
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