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Gündem New York'taki Türkevi'nde deprem bölgesi için yardım toplandı
Gündem

New York'taki Türkevi'nde deprem bölgesi için yardım toplandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası New York'taki Türkevi'nde toplanan yardım malzemeleri felaket bölgesine taşınıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 10:37:00 -
New York'taki Türkevi'nde deprem bölgesi için yardım toplandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan ve Türk Hava Yolları lojistik hizmeti ile ulaştırılacak yardımlara New York Başkonsolosluğu da destek verdi.

ABD çapında sivil toplum kuruluşlarından ve depremzedelere yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerden alınan yardım malzemeleri, New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’nde toplandı.

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