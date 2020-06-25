  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

New York'taki Diyanet camisinde Türklere ücretsiz antikor testi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 21:36:46 -
New York'taki Diyanet camisinde Türklere ücretsiz antikor testi

NEW YORK (AA) - ABD’nin New York kentindeki Diyanete bağlı Türk camisinde Türk vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle antikor testi yapıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen programda, Türk toplumu üyeleri ücretsiz antikor testi yapma imkanı buldu.

Queens bölgesindeki Sunnyside Mimar Sinan Camisi'nde yapılan test işlemleri sırasında New York Başkonsolos Vekili Emre Manav, New York Diyanet Ataşesi Sinan Dedeler, TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu da hazır bulundu.

Manav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “New York’ta açılımla birlikte ibadethanelerde antikor testinin yapılmasına izin verilmesi üzerine biz de kendi toplumumuza bu hizmeti verebileceğimizi düşündük.” dedi.

TASC ile Sunnyside Cami Yönetim Kurulu'nda görev yapan Burak Firik de New York bölgesinde ilk defa Türk toplumuna yönelik antikor testi yapıldığını, Türk ve Müslüman toplumundan yaklaşık 50 kişiye test yaptıklarını belirtti.

Yetkililer, talep olması halinde Türk toplumuna hizmet veren diğer cami ve merkezlerde de testlere devam edeceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı