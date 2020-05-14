  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:08:09 -
New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

NEW YORK (AA) - New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.

Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı