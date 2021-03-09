New York’ta olaylı ‘Trump’ gösterisi
Amerika’da Trump çalkantısı... New York’un Times Meydanı’nda eski Başkan Donald Trump lehine bayrak açmak isteyen göstericilerle karşıt grup arasında arbede çıktı.
“Trump 2024 Amerika’yı kurtar” yazılı büyük bir bayrağı açmak isteyen Trump destekçileri ile bayrağın açılmasına karşı olan Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Önemlidir) üyeleri arasında arbede yaşandı. Olaya müdahale eden polis, Trump taraftarlarının bayrak açmasına izin vermedi ve birbirlerine saldıran iki gruptan birçok göstericiyi gözaltına aldı.