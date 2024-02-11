New York’ta o nokta: yüzlerce kişi Filistin için eylem yapanlarla doldu taştı! Ülkeye istifa etsinler diyerek bayrak astılar
İsrail askerleri, Gazze’de gözaltına aldıkları kişilerin elleri ve gözleri bağlıyken çektikleri videoları internette paylaşıyor. Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Öte yandan New York Modern Sanat Müzesi'nde yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için eylem yaptı.
ABD’nin New York kentinde, Filistin destekçisi yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların durdurulması için dünyaca ünlü Modern Sanat Müzesi’nde (MoMA) eylem düzenledi.
AA'nın aktardığı habere göre, Manhattan’da her yıl milyonlarca sanatseverin ziyaret ettiği MoMA’nın giriş salonuna “Özgür Filistin” yazan devasa bir bayrak asılarak, “Siyonist işgale ve soykırıma destek verdikleri” gerekçesiyle müzenin bazı yönetim kurulu üyelerinin istifasını istendi.
“Kültür emekçileri Gazze’nin yanında” yazılı siyah pankart taşıyan protestocular, Gazze’deki ablukanın kaldırılması ve İsrail’le yapılan “sanatsal suç ortaklığının” sona erdirilmesini talep etti.
Topluluk, müze ziyaretçilerine de “MoMA değişim ve yaratıcılık ideolojilerini savunurken, Mütevelli Heyeti silah üretimi, lobicilik ve kurumsal yatırım yoluyla siyonist işgali doğrudan finanse ediyor” yazılı bildiriler dağıttı.
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