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Aktüel New York'ta Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 169 okul 2 haftalığına kapatıldı
Aktüel

New York'ta Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 169 okul 2 haftalığına kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:52:43 -
New York'ta Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 169 okul 2 haftalığına kapatıldı

NEW YORK (AA) - New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçmesi nedeniyle 2 haftalığına kapatılan okul sayısı 169'a çıktı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzlendiği basın toplantısında, kentte Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği bölgelerdeki okulların kapatılacağını duyurdu.

61 okulu daha kapatma kararı aldıklarını ve salgın nedeniyle kapatılan okulların sayısının 169'a çıktığını söyleyen de Blasio, ''sarı bölge'' olarak adlandırılan yerlerdeki okullarda ise 9 Ekim'den itibaren öğretmen ve öğrencilere haftalık test yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Brooklyn'de salgın önlemlerinin artırılması ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması, yetkililer ve Ortodoks Yahudiler arasında gerilimin yükselmesine neden oldu.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun salgının artış gösterdiği bölgelerdeki sinagog gibi ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bulunmasına müsade edileceğine yönelik kararı, Ortodoks Yahudilerin tepkisini çekti.



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