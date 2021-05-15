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Dünya New York'ta İsrail'in Filistin işgali ve ABD'nin İsrail'e desteği protesto edildi
Dünya

New York'ta İsrail'in Filistin işgali ve ABD'nin İsrail'e desteği protesto edildi

New York'ta İsrail'in işgali ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto eden ABD'liler, Başkan Joe Biden yönetiminden ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 07:58:00 -
New York'ta İsrail'in Filistin işgali ve ABD'nin İsrail'e desteği protesto edildi

New York'ta İsrail'in Filistin işgali ve ABD'nin İsrail'e desteği protesto edildi

New York'ta İsrail'in işgali ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto eden ABD'liler, Başkan Joe Biden yönetiminden ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu. Manhattan'ın işlek caddelerinden birinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin işgalini, Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliyesini, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistinli sivil ölümlerini protesto etti. 

Manhattan'nın işlek caddelerinden birinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin işgalini, Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliyesini, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistinli sivil ölümlerini protesto etti.

"Özgür Filistin, "Katil İsrail" şeklinde sloganlar atan göstericiler, ABD medyasını ise Filistin'de yaşananları görmezden gelmekle eleştirdi.

Göstericiler Biden yönetiminden ise ABD'ni İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu.

Gösteriler sırasında İsrail bayrağı da yakıldı.

Danny Pziergowski isimli gösterici, Amerikalı olarak hükümetine güvenmediğini çünkü ABD Başkanı Joe Biden'ın "körü körüne İsrail'i destekleyen uzun bir geçmişi" olduğunu söyledi.

Biden yönetiminin, Filistinlileri önemsemediğini ve İsrail'in kendi savunma hakkı olduğuna söylediğini belirten Pziergowski, Filistin'de gençlerin artık ayaklandığını ve taşlarla mücadele verdiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik savaşının her birkaç yılda tekrar tekrar başladığını ve bu durumun artık böyle devam edemeyeceğini belirten Pziergowski, "Aparthayd Güney Afrika'da 1990'larda son buldu ve şimdi ise (Filistin de) bunu durdurmamız gerek." dedi.

Blina Prelvukaj isimli genç gösterici de gerek Biden gerek Trump yönetiminin İsrail-Filistin sorununda nerede durduğu konusunda tartışmalar olduğunu belirterek, "Filistinlerin yaşadıkları tarif edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Ödedikleri vergilerin İsrail'e askeri yardıma gitmesini istemediklerini söyleyen Prelvukaj "İhtiyacı olan İsrail değil, işgalci olan onlar, vergilerimiz Filistinlilere yardım için kullanılmalı." dedi.

Filistinlilere dayanışma için protestolara katıldığını söyleyen Prelvukaj, Filistinlilerin sahip olduğu tek şey taşları, silahları yok. İsrailliler tam teçhizatlı. Filistinliler sadece taşla karşılılık verdiği için terörist ilan edilmesi doğru değil, halkını, ülkelerini koruyorlar." diye konuştu.

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