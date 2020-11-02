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Dünya New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
Dünya

New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

New York'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:36:00 -
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

New York merkezli önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde ABD New York'ta düzenlenen protesto, Fransız Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde gerçekleştirildi.

Binanın karşısındaki kaldırımda, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında, Fransa'nın İslam karşıtı tavrına "Peygamberimize Saygı", "Peygamberimiz onurumuzdur"  " İslamofobiye Hayır! "gibi  pankartlarla toplanan yüzlerce Türk ve Müslüman cemaati tepki gösterdi.

Eylemi düzenleyen ekiplerden TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz.Muhammed'e yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ve Batı ülkelerinde trend haline gelen İslamofobiyi kınadıklarını söyledi.

Demir, “Avrupa ülkeleri, özellikle Fransa, bir an önce İslam dini üzerinden siyaset yapmayı bırakmalı. İslam, kimse için siyasi bir materyal olamayacak kadar kutsaldır. İslam, barış dini ve İslam güneşi Peygamberimize düşünce özgürlüğü adı altında yapılan saldırılar kabul edilemez. ''

Müslümanları İslamofobi konusunda daha bilinçli olmaya çağıran Demir, "Bütün Müslümanlar, Fransa başta olmak üzere İslam'a saldıran ülkelerin markalarını kullanmayı bırakıp tepkilerini göstermelidir." Dedi.

Yağmurda yaklaşık 2 saat süren eylem olaysız sona erdi.

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