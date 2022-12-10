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Dünya New York’ta 2.7 milyon kişi açlık yaşıyor...
Dünya

New York’ta 2.7 milyon kişi açlık yaşıyor...

Amerika’da New York Eyalet Denetim Ofisi, 2021 yılı verilerine göre yayınladığı ‘Yoksulluk Raporu’nda, eyalette yaşayanların yüzde 14’ünün, yoksulluk sınırı altında yaşadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 14:24:00 -
New York’ta 2.7 milyon kişi açlık yaşıyor...

New York’ta yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısının da 2.7 milyona kişiye ulaştığı belirtildi. New York kentinin beş ayrı bölgesinden biri olan Bronx’ta yoksulluk oranı, yüzde 24’e yükseldi. New York kentine bağlı diğer bölgelerden Brooklyn’de yoksulluk oranı yüzde 17.8 Manhattan da ise yüzde 16.3 oranına yükseldi. New York’taki 18 yaş altındaki gençlerden yüzde 18.5’inin yoksulluk sınırı altında yaşadığı belirtilirken kentte en yoksul insanların siyahiler ve Latinler olduğu belirtildi.

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Yorumlar

vatandaş

türkiyede de yandaşlar hariç geri kalanın tamamı
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