Apartmanda oturanlar dikkat: Yargıtay’dan balkon kararı

Son yıllarda apartmanlarda sıkça tercih edilen cam balkon uygulamaları, komşular arasında ciddi hukuki anlaşmazlıklara yol açıyor. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin verdiği son karar, bu uygulamaların hangi şartlarda yapılabileceğini netleştirdi.

Balkonlar neden ortak alan kabul ediliyor?

Balkonlar, binanın dış cephesine dahil olmaları nedeniyle iç mekânlardan farklı bir hukuki statüye sahip bulunuyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartmanların dış cephesinde yapılacak her türlü değişiklik için kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayı gerekiyor. Bu onay alınmadan yapılan müdahaleler hukuken geçersiz sayılabiliyor.

Uyuşmazlık yargıya taşındı

Yargıtay’ın önüne gelen davada bir apartman sakini, komşusunun balkonunu projeye aykırı biçimde camla kapattığını belirterek eski haline getirilmesini talep etti. Yerel mahkeme ise, balkonun daireye dahil edilmesinin ruhsata tabi olmadığı ve benzer uygulamaların binada başka dairelerde de bulunduğu gerekçesiyle davayı reddetti.

Yargıtay: Kalıcı değişiklik izinsiz yapılamaz

Dosyayı inceleyen Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, cam balkon uygulamasının binanın dış cephesinde kalıcı ve sabit bir değişiklik oluşturduğu vurgulandı.

PVC ya da cam malzeme kullanılması ya da işlemin ruhsata tabi olmamasının sonucu değiştirmediği belirtilirken, bu tür uygulamaların diğer kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadan yapılamayacağı açıkça ifade edildi.

Cam balkon düşünenlere uyarı

Yargıtay’ın bu kararı, apartmanlarda cam balkon yaptırmayı planlayanlar için emsal niteliği taşıyor. Gerekli izinler alınmadan yapılan balkon kapatma işlemleri “kaçak yapı” kapsamında değerlendirilebilecek ve eski haline getirilmesi gündeme gelebilecek.

Uzmanlar, olası hukuki sorunlarla karşılaşmamak için uygulama öncesinde kat maliklerinden yazılı onay alınması gerektiğine dikkat çekiyor.