Kosova'da erken seçimi Başbakan Kurti kazandı: Oyların yüzde 50'sini alarak zafer ilan etti

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından oyların neredeyse tamamı sayıldı. Kosovo Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, Kendin Karar Al Hareketi oyların yüzde 49,8'ini aldı.

Sağcı Kosova Demokratik Partisi (PDK) oyların yüzde 21'inden fazlasını alarak ikinci siyasi güç oldu. Merkez sağdaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) oyların yaklaşık 14'ünü, Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) ise yaklaşık yüzde 6'sını aldı.

Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi'nin, parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlayamasa da 120 sandalyeden 56'sını kazanarak, gücünü artırdığı değerlendiriliyor. Şubat ayında yapılan son parlamento seçimlerinde Kurti'nin partisinin oy oranı yüzde 42 düzeyinde kalmıştı.

MECLİS BAKANI BİLE 50 OTURUMDA SEÇİLMİŞTİ

Partinin parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle mecliste karar almak neredeyse imkansız hale gelmiş, parlamento başkanını seçilmesi için bile 50 oturum gerekmişti. Hükümeti kurma çalışmaları da başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kendin Karar Al Hareketi'nin bu seçimlerde elde ettiği oy oranı ile ülkedeki siyasi çıkmazın son bulacağı tahmin ediliyor.

Kurti, oy verdikten sonra yaptığı açıklamada seçim sonuçları kesinleşince "en kısa sürede parlamentoyu oluşturarak, yeni bir hükümet kurma çalışmalarını sürdüreceğini" söyledi.

50 yaşındaki Başbakan Kurti, Kosova'daki Sırp etkisine karşı mücadele veriyor. Bu tutum, birçok Kosovolı Arnavut'un desteğini alırken, Belgrad ile gerilimi artırıyor. Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını hâlâ tanımıyor.