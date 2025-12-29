AA Giriş Tarihi: Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanıyor! Antik kentte zeytinyağı üretimine ışık tutan bulgular ortaya çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda tespit edilen 100'den fazla zeytinyağı işliği, şehrin antik dönemde önemli bir zeytinyağı üretim merkezi olduğunu ortaya koydu. Antik kentin Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, "Kazı çalışmalarıyla açığa çıkardığımız 20'ye yakın zeytinyağı işliği var. Bunun dışında, antik kentin tamamında 100'den fazla zeytinyağı işliği tespit ettik. Buradaki zeytinyağı işliklerinin sayısı, kentin nüfus yoğunluğuna göre oldukça fazla. Bu kadar yoğun bir üretim, kentin yalnızca kendi nüfusu için değil, mutlaka dışarıya satmak amacıyla yapılmıştır" dedi.