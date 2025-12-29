Milyonluk geliri dudak uçuklattı! Bahis operasyonunda gözaltına alınan o isimden çarpıcı itiraf

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu 26 kişi adliyeye sevk edildi.

1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğunun tespit edildiği, diğer 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AYLIK 4 MİLYON LİRA GELİR BEYANI

Milliyet'in haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden olan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un emniyette verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Emniyet ifadesinde yer alan bilgilere göre Erden Timur, aylık gelirini 4 milyon lira olarak beyan etti.

GALATASARAY VE ŞİKE İDDİASI SORULMADI

Timur'un emniyet ifadesinde Galatasaray ya da şike iddialarına ilişkin doğrudan soru yöneltilmediği belirtildi. Timur, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin ile kişisel bir temasının olmadığını, Nef13 projesinden yapılan satışların emsallerle aynı koşullarda gerçekleştiğini savundu.

2017'DEKİ BİLGİ SONRASI TAPULAR DURDURULDU

Timur, 2017 yılında emniyetten gelen bilgi üzerine tapu devirlerini durdurduklarını, söz konusu belgelerin de avukatları aracılığıyla savcılığa sunulacağını ifade etti.

MASAK RAPORUNU AÇIKLADI

Timur, MASAK raporunda yer alan para hareketlerini de "taksit ödemeleri" ve şirketlerin yüksek hacimli satış rutiniyle açıklarken, bazı transferlerin borç-alacak ilişkisi, altın alım-satımı ve yurt dışı proje danışmanlığı kapsamında olduğunu ileri sürdü.

MURAT ÖZKAYA DETAYI VE SUÇLAMALARI RED

İfadesinde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile süreçte yaşanan bir gayrimenkul görüşmesine ve ardından yapılan iade–icra–sulh protokolüne de değinen Timur, Derkan Başer iddiasıyla bağlantısını reddetti ve tüm suçlamaları kabul etmedi.

"SOSYAL MEDYA HESABIM YOK"

Timur ayrıca sosyal medya kullanmadığını belirterek, "etimurofficial" kullanıcı adlı Instagram hesabının kendisine ait olmadığını söyledi. "13-14 yıldır kullanmış olduğum herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur" ifadelerini kullandı.