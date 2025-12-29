  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Ekmeğe yılbaşında zam var mı? Tartışmalara noktayı başkan koydu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekmeğe yılbaşında zam var mı? Tartışmalara noktayı başkan koydu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yeni yılda ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğe zam yapılmayacak” sözleriyle nokta koydu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilogram fiyatına ilişkin bilgi verdi. Balcı, yeni yılda ekmek fiyatlarının belirlenmesinde il bazlı komisyon kararlarının esas alınacağını, ancak ülke genelinde kilogram fiyatının 75 liranın üzerine çıkmayacağını söyledi.

Balcı, ekmek üretim maliyetlerinin bölgelere göre farklılık gösterebildiğini, buna rağmen fiyat istikrarının korunması amacıyla üst sınırın belirlendiğini söyledi. Kilogram fiyatının, gramaj ve satış fiyatı üzerinden il komisyonları tarafından hesaplanacağı kaydedildi.

Balcı, şunları söyledi: "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz."

 

