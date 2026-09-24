Dev araştırma tamamlandı! Sadece 1 milyon rengi gören kadınlar: Erkeklere göre 100 katı daha iyi görüyor!

Kırmızı ve yeşil konileri belirleyen genler doğrudan X kromozomunda yer alır. Erkeklerde tek X kromozomu bulunurken, kadınlarda iki X kromozomu vardır. Kadınlardaki bu çift X yapısı, her bir kromozomda farklı bir kırmızı veya yeşil koni geninin aktifleşmesine imkan tanır. Bu sayede sadece kadınlar, evrimsel olarak dördüncü bir renk konisine sahip olma potansiyelini taşır.Dört farklı renk konisine sahip olan kişilere bilimde "tetrakromat" denir. Dünyadaki kadınların %2 ila %3'ünün bu dördüncü koniye sahip olduğu tahmin edilmektedir. Standart kırmızı ve yeşil konilerin arasında yer alan bu dördüncü algılayıcı, kadına muazzam bir görüş aralığı kazandırır. Bu özel durum sayesinde bir kadın, ortalama bir insandan 99 milyon daha fazla renk tonunu ayırt edebilir.Genetik olarak bu potansiyeli taşımak, süper görüşü kanıtlamaya yetmiyordu. Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Gabriele Jordan, renk eksikliği olan erkek çocukların annelerini inceleyerek gerçek bir tetrakromat tespit etti.Özel bir optik cihazla yapılan ve turuncu tonlar arasındaki milimetrik farkları ölçen test sonucunda, 20 kadından biri neredeyse imkansız olan renk farkını anında ve doğru şekilde tanımlamayı başardı. Uzmanın tahminlerine göre, dünya üzerinde dört renkli görme yeteneğine sahip yaklaşık 99 milyon kadın bulunuyor. Ancak dördüncü koniye sahip her kadının bu potansiyeli tam olarak kullanamadığı belirtiliyor.İki kırmızı koninin algıladığı dalga boyları birbirine çok yakın olduğunda, kişi standart bir insandan çok farklı bir görüntü elde edemeyebiliyor.İnsanoğlunun yeni keşfettiği bu durum, kuşlar, amfibiler ve sürüngenler dünyasında milyonlarca yıldır mevcut. Bu canlılar ultraviyole (morötesi) ışık aralığını da görebildikleri için dört renkli görüşü aktif olarak kullanıyor.Öyle ki, insanların birbirine benzetttiği bazı dişi ve erkek kuş türleri, kendi gözlerinde ultraviyole detaylar sayesinde tamamen farklı ve parlak tüylerle görünüyor.