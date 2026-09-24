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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, heyette bulunan bazı bakanlar ve katılımcılar da yurda döndü.

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