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Dünya New York Times'tan dikkat çeken iddia: Siber saldırı hazırlığında
Dünya

New York Times'tan dikkat çeken iddia: Siber saldırı hazırlığında

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2020 yılı sonuna doğru ABD'li hükümet kuruluşlarını hedef alan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırılara cevap vermek için Rusya'ya karşı 'gizli' saldırılar planladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:05:00 -
New York Times'tan dikkat çeken iddia: Siber saldırı hazırlığında

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2020'nin sonuna doğru ABD'li hükümet kuruluşlarını hedef alan ve arkasında Rusya'nın olduğu ileri sürülen siber saldırılara cevap vermek için Rusya'ya karşı 'gizli' saldırılar planladığı ifade edildi.

New York Times gazetesinin isim açıklamadan ABD'li hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, Moskova'ya bir mesaj göndermek için Rus ağlarını hedef alacak siber saldırılara hazırlık yapıyor. Kaynaklar, Rusya'ya yönelik bir dizi gizli eylemin önümüzdeki üç hafta içinde başlamasının beklendiğini ve siber saldırıların sadece Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus istihbarat servisleri ve ordusu tarafından hissedileceğini belirtti.

Saldırının Moskova'ya uygulanan yaptırımlar ve Başkan Biden'ın hükümet ağlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin talimatıyla eş zamanlı olacağına dikkat çeken NYT, Washington'un, özel bir siber güvenlik firması tarafından tespit edilene kadar aylarca fark edilmeyen Rus hacker saldırısı sonrası federal hükümet ağlarını güçlendirme sürecini hızlandırmayı amaçladığını vurguladı.

NYT'nin iddiaları, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın şubat sonunda yaptığı 'geçen yılki SolarWinds saldırısı nedeniyle Rusya'ya verilecek yanıtın görülmüş ve görülmemiş araçların karışımından oluşacağı' yönündeki açıklamasını izledi.

Sullivan, CBS News'e verdiği demeçte Moskova'ya yönelik misilleme önlemlerinin ayları bulmayacağını, haftalar içinde hazır olacağını belirterek "Washington, ABD'nin bu tür faaliyetlere sınır koyduğunun Moskova tarafından anlaşılmasını sağlayacak" demişti.

İddiaya konu saldırılar, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds'in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, aralarında hükümet kurumlarının da yer aldığı bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağlamıştı.

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