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New York Times'dan skandal röportaj

Amerikanın ünlü gazetelerinden New York Times, FETÖ'cü kaçak Hakan Şükür ile Kaliforniya'daki kafesinde bir röportaj gerçekleştirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:00
New York Times'dan skandal röportaj

Palo Alto/Kaliforniya'da(Silikon Vadisi), Google Genel Merkezi'nin yakınında bulunan kafesinde Hakan Şükür'e mikrofon uzatan New York Times, FETÖ'cü haine Türkiye aleyhinde konuşmak için fırsat tanıdı. Hakan Şükür, kendisine sorulan her soruda Türkiye'yi hedef alan skandal ifadeler kullandı.

Amerika vizesinin 2020'de sona ereceğini söyleyen Hakan Şükür, Türkiye'ye dönmemek ve kaçak yaşamını sürdürmek için kendisi ve ailesi için yeşil kart başvurusunda bulunacağını söyledi. New York Times gazetecisi, röportajda Hakan Şükür'ün kafesinden bilgiler de paylaşarak bir nevi FETÖ'cü hainin reklamını yaptı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:00
  1. New York Times
  2. FETÖ
  3. Hakan Şükür

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