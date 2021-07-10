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Dünya New York Times yazdı! 'ABD'den asker talep ettiler' iddiası
Dünya

New York Times yazdı! 'ABD'den asker talep ettiler' iddiası

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin evinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede devam eden kargaşa üzerine Haiti yönetiminin ABD’den asker talep ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 00:04:00 -
New York Times yazdı! 'ABD'den asker talep ettiler' iddiası

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin evinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede devam eden kargaşa üzerine Haiti yönetiminin ABD’den asker talep ettiği ileri sürüldü.

New York Times’ta yer alan haberde, Haiti hükümet yetkililerinin, Haiti limanını, havaalanını, akaryakıt stoklarını ve diğer önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği iddia edildi.

Haberde, Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre’nin, talebin ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'ye yardım sözü vermeleri nedeniyle yapıldığını söylediği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz’da evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise hastaneye kaldırılmıştı.

Moise'nin uğradığı suikastın ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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