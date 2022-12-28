  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Gıda New York Times revani tarifi paylaştı! Türk tatlısı cheesecake'ten hafif
Gıda

New York Times revani tarifi paylaştı! Türk tatlısı cheesecake'ten hafif

ABD gazetesi The New York Times, “Bu Türk yoğurtlu kek Cheesecake'ten daha hafif ve keskin bir tada sahip” diye yazdı. Tarifi deneyen bir okur torunlarının tarife bayıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 08:54:00 - 2022-12-28 09:20:17
New York Times revani tarifi paylaştı! Türk tatlısı cheesecake'ten hafif

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times okurlarıyla geleneksel Türk tatlısı revaninin tarifini paylaştı.

Yemek yazarı Melissa Clark tarifi, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'ın Akdeniz'i) uyarladığını yazdı. Revaninin Cheesecake'e benzediğini söyleyen Clark, tarifinde revani yapımında kullanılan malzemelere yer vererek geleneksel Türk tatlısının adım adım nasıl yapılacağını tarif etti.

"Türk yoğurtlu keki" diye anılan tatlının tarifi şöyle:

Malzemeler

Tepsiyi yağlamak için tereyağı
4 yumurta. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılmalı
Yarım su bardağı/100 gram toz şeker
3 yemek kaşığı un
1,5 bardak/400 gram tam yağlı yoğurt
Suyu sıkılmış ve kabuğu rendelenmiş bir limon
İsteğe bağlı bir tutam tuz
YAPILIŞ
1. ADIM: Fırını 175 derecede ısıtın. Tepsiyi yağlayın.

2. ADIM: Mikserle yumurta akını köpürene kadar 1-2 dakika orta-düşük hızda çırpın. Hızı yavaşta orta-yüksek seviyeye çıkarın. Yumurta aklarını yumuşak bir kıvama gelene kadar yaklaşık üç dakika daha çırpıp kenara koyun.

3. ADIM: Farklı bir kapta yumurta sarısını ve şekerini mikserle karıştırın. Kabarana kadar yaklaşık üç dakika boyunca orta-yüksek hızda karıştırın. Hızı orta seviyeye düşürüp un, yoğurt, limon kabuğu rendeyle limon suyunu atıp tamamen karışana kadar çırpın. Arzu edenler bir tutam tuz da katabilir.

4. ADIM: Yumurta aklarının yarısını, yumurta sarısıyla yoğurt karışımına koyup yavaşça karıştırın. Bunun ardından kasede kalan beyazları da karışıma katıp karıştırın.

5. ADIM: Hamuru tavaya döküp pürüzsüz bir şekilde düz bir tabaka haline getirin. Tatlının üstü altın rengine yakın kahverengiye bürünene ve kabarana kadar, 40-55 dakika pişirin. Bunun ardından tatlı biraz soğudutkan sonra kesebilirsiniz. Revani ılık veya soğuk servis edilebilir.  Independent Türkçe

Süt çorbası nefis tarifi: Süt çorbası nereye ait? Süt çorbası faydaları neler? Püf noktası yağı yakmada...
Süt çorbası nefis tarifi: Süt çorbası nereye ait? Süt çorbası faydaları neler? Püf noktası yağı yakmada...

Gıda

Süt çorbası nefis tarifi: Süt çorbası nereye ait? Süt çorbası faydaları neler? Püf noktası yağı yakmada...

Osmanlı mutfağından portakallı zerde: Sarı renkli tatlılardan olan zerdeçallı zerde tarifi ve zerde tatlısının hikayesi
Osmanlı mutfağından portakallı zerde: Sarı renkli tatlılardan olan zerdeçallı zerde tarifi ve zerde tatlısının hikayesi

Gıda

Osmanlı mutfağından portakallı zerde: Sarı renkli tatlılardan olan zerdeçallı zerde tarifi ve zerde tatlısının hikayesi

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Göksen Merey

şimdi ermeniler ve rumlar bunu sahiplenirler. lahmacun amerikada ermeni pizzası, döner yunan ekmeği diye pazarlanıyor(netflix caobra kai ve karate kid dizisine bknz.). baklava yunan tatlısı olarak propagandası yapılyor yakında bununda adı revaniyan falan olur.

mustafa

tatli yiyelim tatli konusalim
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23