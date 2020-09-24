  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak
Aktüel

New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 03:00:54 -
New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak

NEW YORK (AA) – ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların katılacağı şekilde kutlama yapılmayacağı belirtildi.

Kutlamaları organize eden Times Meydanı İttifakı, her yıl soğuk havada yüz binlerce kişinin katıldığı meydandaki yeni yıl kutlamalarının bu yıl tamamen sanal ortamda yapılacağını duyurdu.

İttifakın Başkanı Tim Tompkins, her yılki geleneksel canlı eğlencelerin yerine bu defa yeni ve geliştirilmiş görsel dijital tekniklerle kristal topun bırakılacağını belirtti.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, saatler gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik direkten aşağı bırakılıyor.

Times Meydanı'ndaki kutlamaları, ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu
Gündem

Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

2012’de Binbaşı Ercan Kurt’u mayınlı tuzakla şehit eden terörist Şefik Körman, Amanoslar’da öldürüldü. Terörist Körman 2014’te kaçırdığı 2 a..
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler!
Dünya

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler! "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde..."

Türkiye'de 5 yıl görev yapan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, alçak ifadeler kullandı. Haddini aşan Erdmann, "Erdoğan'ın ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı