New York Times İsrail'in mağlubiyetini yazdı: "Onun hayatta olması tam bir hezimet"

New York Times gazetesi Gazze savaşında Hamas Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın hayatta kalmasınının İsrail'in başarısızlığının göstergesi olduğunu yazdı:

Yedi ay sonra, Bay Sinvar'ın hayatta kalması, Gazze'nin çoğunu kasıp kavuran, ancak Hamas'ın üst düzey liderliğini büyük ölçüde sağlam bırakan ve Ekim saldırısı sırasında alınan esirlerin çoğunu serbest bırakamayan İsrail savaşının başarısızlıklarının simgesidir.

SİNVAR İLE MÜZAKERE

Yazıda İsrailli yetkililerin aslında Sinvar'ı öldürmek isterken onunla müzakereye girmek zorunda kaldıkları ifade edilerek Sinvar'ın sadece güçlü iradeli bir komutan olarak değil, aynı zamanda İsrail elçilerini müzakere masasına çekerek İsrail zaferini engelleyen kurnaz bir müzakereci olarak ortaya çıktığı ifade edildi.

New York Times'ın haberine göre, Hamas lideri Yahya Sinwar güneydeki Refah şehrinde saklanmıyor ve büyük olasılıkla Gazze'nin kuzeyindeki Han Yunus'un altındaki tünel ağından asla ayrılmadı.