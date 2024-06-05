New York Times: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı diyerek detaylarını duyurdu

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini İsrail ordusuna fon sağlamaya çağıran sahte sosyal medya hesaplarının kullanıldığı bir operasyonun emrini verdi.

Operasyona katılan yetkililere ve ilgili belgelere göre, İsrail, geçen yıl ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve ABD halkını İsrail yanlısı mesajlarla hedef aldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki savaşında eylemlerine destek sağlamayı amaçlayan bir etki kampanyası düzenledi ve bunun için para ödedi.

4 İsrailli yetkili, söz konusu gizli kampanyanın İsrail Diaspora Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini söyledi.

Operasyon için 2 milyon dolar ayrıldı

Bakanlık operasyon için yaklaşık 2 milyon dolar ayırdı ve yapay zeka platformlarını gizli etki kampanyası amacıyla kullanan Tel Aviv'deki "Stoic" adlı İsrailli şirketi bu işi yürütmesi için kiraladı.

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Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından birkaç hafta sonra başlayan bu kampanya, X platformunda aktif olmaya devam ediyor.

Kampanyanın en yoğun döneminde, İsrail yanlısı yorumlar yayınlamak için X, Facebook ve Instagram'da "gerçek Amerikalılar" gibi davranan yüzlerce sahte hesap kullanıldı.

"İsrail ordusunu finanse etme çağrıları"

Bu sosyal medya hesapları, özellikle New York'tan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Georgia'dan Senatör Raphael Warnock gibi siyahi ve demokrat olan ABD Temsilciler Meclisi üyelerine odaklandı ve onları İsrail ordusunu finanse etmeye devam etmeye çağıran paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımların çoğunu oluşturmak için yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT kullanıldı.

İsrail'in ABD hükümetini etkilemek için kampanya düzenlediğine dair belgelenmiş ilk vaka

Sosyal medya uzmanları, bu operasyonun, İsrail hükümetinin ABD hükümetini etkilemek için bir kampanya düzenlediğine dair belgelenmiş ilk vaka olduğunu söyledi.

Dünyada hükümet destekli eş güdümlü etki kampanyaları nadir bir durum değil. Ancak bunların kanıtlanması genellikle zor.

İran, Kuzey Kore, Çin, Rusya ve ABD'nin dünya çapında benzer çabaları desteklediğine inanılıyor. Fakat bu tür kampanyalarda devletler, işi özel şirketlere yaptırarak ya da üçüncü bir ülke üzerinden yürüterek katılımlarını gizliyor.

İsrail'deki gözlemci grup FakeReporter'ın İcra Direktörü Achiya Schatz, "İsrail'in bu konudaki rolü pervasızca ve muhtemelen etkisiz. İsrail'in ABD siyasetine müdahale eden bir operasyon yürütmesi son derece sorumsuzca." dedi.

İsrail Diaspora Bakanlığı, kampanyaya dahil olduğunu reddetti

İsrail Diaspora Bakanlığı, bu kampanyaya dahil olduğunu reddetti ve Stoic ile bir bağlantısı olmadığını belirtti. Stoic ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

OpenAI ve Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, bu kampanyanın yaygın bir etkisi olmadı.

FakeReporter, sahte hesapların X, Facebook ve Instagram'da 40 binden fazla takipçi topladığını tespit etti. Ancak Meta, bu takipçilerin çoğunun bot olabileceğini ve geniş kitle oluşturmadığını kaydetti.

Teknoloji şirketlerine "İsrail için dijital asker" olmak üzere davet

The Times tarafından görüntülenen mesajlara göre, Ekim 2023'te düzinelerce İsrailli teknoloji "Start-Up"ı, savaş sırasında İsrail için "dijital askerler" olmak üzere acil toplantılara davet içeren e-postalar ve WhatsApp mesajları aldı.

E-posta ve mesajların bazıları İsrail hükümet yetkililerinden ve kuluçka merkezlerinden geldi.

İlk toplantı Ekim 2023'te Tel Aviv'de yapıldı

İlk toplantı Ekim 2023 ortasında Tel Aviv'de yapıldı. 3 katılımcının söylediğine göre, bu, İsraillilerin ülkenin savaş çabalarına yardımcı olmak için teknik becerilerini gönüllü olarak sunabilecekleri gayriresmi bir toplantı gibi görünüyordu.

Bu 3 kişi, toplantıya çeşitli hükümet bakanlıklarının üyelerinin de katıldığını söyledi.

Toplantı kayıtlarına göre katılımcılara, "İsrail için savaşçı" olabilecekleri ve ülke adına "dijital kampanyalar" yürütülebileceği söylendi.

Stoic dışında başka şirketler de kiralanmış olabilir

İsrailli bir yetkili, farklı kampanyaları yürütmek için Stoic dışında başka şirketlerin de kiralanmış olabileceğini belirtti.

Kampanyanın X, Instagram ve Facebook'taki sahte hesaplarının çoğu hayali ABD'li öğrenciler, endişeli vatandaşlar ve yerel seçmenler gibi davrandı. Bu hesaplar İsrail'in savaştaki pozisyonunu destekleyen makaleler ve istatistikler paylaştı.

FakeReporter tarafından yapılan bir analize göre operasyonda Jeffries ve Warnock'un yanı sıra İsrail yanlısı görüşlerini açıkça dile getiren New Yorklu Demokrat Kongre Üyesi Ritchie Torres de hedef alındı.

Sahte hesaplar, siyasi isimleri İsrail yanlısı yorumlara zorladı

Sahte hesaplardan bazıları, Torres'in X'teki paylaşımlarına üniversite kampüslerinde ve ABD'nin büyük şehirlerindeki "antisemitizm" hakkında yorum yaparak yanıt verdi.

Torres'in 8 Aralık 2023'te X'te yangın güvenliği hakkında yaptığı bir paylaşıma yanıt olarak bir sahte hesap, "Çatışmayı Hamas'ın yürüttüğünü" belirtti. Söz konsusu gönderide Yahudilere zulmedildiğini söyleyen bir "etiket (hashtag)" de yer alıyordu.

Sahte hesaplar Facebook'ta Jeffries'in herkese açık sayfasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de Hamas üyelerini istihdam ettiğine dair bir raporu görüp görmediğini soran bir paylaşımda bulundu.

Torres, Jeffries ve Warnock ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Sahte haber siteleri oluşturuldu

FakeReporter'ın analizine göre kampanya ayrıca "Non-Agenda" ve "UnFold Magazine" gibi sahte isimlerle CNN ve Wall Street Journal gibi yayın organlarından İsrail'in savaş sırasındaki tutumunu destekleyen materyaller çalıp yeniden yazan 3 sahte haber sitesi oluşturdu.

Reddit'teki sahte hesaplar daha sonra sözde haber sitelerindeki makalelere bağlantı vererek bunların tanıtımına yardımcı oldu. Ancak bu çaba özensizdi. Bazı hesaplarda kullanılan profil resimleri bazen oluşturdukları kurgusal kişiliklerle uyuşmuyordu ve paylaşımlarda kullanılan dil yapmacıktı.

Stoic, İslam karşıtı mesajlar yayınlamak için sahte kişi ve biyografiler oluşturdu

En az 2 örnekte, profil fotoğrafları siyah erkeklere ait olan hesaplar "orta yaşlı Yahudi bir kadın" olduklarına dair paylaşımlarda bulundu.

Sahte hesapların İsrail yanlısı makaleler paylaştığı 118 gönderide de aynı cümle yer aldı.

Geçen hafta Meta ve OpenAI, etki kampanyasını Stoic'e atfeden raporlar yayınladı. Meta, operasyonla bağlantılı 510 Facebook hesabını, 11 Facebook sayfasını, 32 Instagram hesabını ve bir Facebook grubunu kaldırdığını açıkladı.

OpenAI, Stoic'in, İsrail, Kanada ve ABD'de kullanılan sosyal medya hizmetlerinde İslam karşıtı mesajlar yayınlamak için gerçek kişilerin yerine geçecek kurgusal kişilikler ve biyografiler oluşturduğunu duyurdu.

X, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Stoic, LinkedIn sayfasında yapay zeka destekli kampanyalar yürütme kabiliyetini tanıtırken, "İleriye baktığımızda, yapay zekanın siyasi kampanyalardaki rolünün, kampanyaların strateji oluşturma, yürütme ve değerlendirme şeklini yeniden şekillendirerek dönüştürücü bir sıçramaya hazırlandığı açıktır." ifadelerine yer vemişti. Ancak 31 Mayıs itibarıyla Stoic bu paylaşımları LinkedIn'den kaldırdı.