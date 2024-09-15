New York Times, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde: Hiç Amerikan bayrağı yoktu! Yapılan haber sosyal medyayı salladı!

Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki cenazesini izleyen New York Times’ın haberi sosyal medyada tepkilere neden oldu. ABD vatandaşı olan Eygi’nin Türklüğünün vurgulandığı haberde “Küçük bir çocukken Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış, vatandaşlık almış ve hayatının büyük bir kısmını orada geçirmiş olmasına rağmen, 26 yaşındaki Eygi'nin cenaze töreni son derece Türk ve son derece Filistin yanlısıydı. Hiçbir Amerikalı yetkili katılmadı ve görünürde bir Amerikan bayrağı yoktu” deniyor. Tepkilerden: “New York Times, İsrail'in öldürdüğü kişinin gerçekte Amerikalı olmadığını bilerek içinizin rahat olmasını istiyor”

New York Times’ın İstanbul büro şefi Ben Hubbard imzalı haberin tartışma yaratan bölümü şöyle:

Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Cumartesi günü Türkiye’nin Ege kıyısındaki bir kasabada Türk bayraklarının dalgalandığı ve “Allahu Ekber” sloganlarının yankılandığı bir törenle toprağa verildi.

Küçük bir çocukken Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmış, vatandaşlık almış ve hayatının büyük bir kısmını orada geçirmiş olmasına rağmen, 26 yaşındaki Eygi’nin cenaze töreni son derece Türk ve son derece Filistin yanlısıydı.

Aralarında üst düzey Türk yetkililerin de bulunduğu, çoğu Filistin bayrakları taşıyan ve Filistin atkıları takan yüzlerce kişi Didim’deki merkez camide toplanarak Eygi için dua etti. Hiçbir Amerikalı yetkili katılmadı ve görünürde bir Amerikan bayrağı yoktu.

Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana geçen 11 ay içinde Eygi Hanım’ın iki ülkesi çatışmaya karşı çok farklı tutumlar sergiledi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail’in yanında durdu ve sivil ölümlerine ilişkin endişeler artarken bile ordusuna bomba tedarik etmeye devam etti.

Türkiye ise Filistinlilere kucak açmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in tutumunu kınamış ve İsrail, ABD ve diğer ülkelerin terör örgütü olarak gördüğü Hamas’ı savunmuştu.

Eygi Hanım’ın iki yakını Amerika’nın Eygi Hanım’ın öldürülmesine verdiği tepkinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Kendisi de ABD vatandaşı olan babası cenaze töreninden önce verdiği bir röportajda ABD’nin Eygi’ye sahip çıkmadığını söyledi.

Baba Mehmet Suat Eygi, “25 yıldır ABD’de yaşıyorum ve ABD’nin yurtdışındaki vatandaşlarının güvenliğini ne kadar ciddiye aldığını biliyorum” dedi. “Bir şey olduğunda ABD’nin mühründeki kartal gibi saldıracağını biliyorum. Ama İsrail söz konusu olduğunda güvercine dönüşür.”

Haberin dilinde Ezgi’nin aslında ABD’li değil Türk olduğunun ısrarla vurgulanması sosyal medyan eleştiriler aldı:

“New York Times, İsrail’in öldürdüğü kişinin “gerçekte” Amerikalı olmadığını bilerek içinizin rahat olmasını istiyor”