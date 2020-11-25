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Aktüel New York polisi, şikayet üzerine gittikleri evde kendilerini yaralayan şüpheliyi öldürdü
Aktüel

New York polisi, şikayet üzerine gittikleri evde kendilerini yaralayan şüpheliyi öldürdü

Güvenlik görevlisi saldırganın silahına daha önce el konulmuş ancak iade edilmiş

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:56:13 -
New York polisi, şikayet üzerine gittikleri evde kendilerini yaralayan şüpheliyi öldürdü

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York eyaletinde iki polis, aile içi şiddet şikayeti üzerine gittikleri evde kendilerini yaralayan kişiyi öldürdü.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea, polislerin tedaviye alındığı hastanenin önünde yaptığı basın açıklamasında, 41 yaşındaki bir kadının Queens ilçesindeki karakola gelerek birlikte yaşadığı kişinin kendisine şiddet uyguladığına dair şikayette bulunduğunu belirtti.

Shea, şikayet üzerine polislerin kadınla eve gittiğini söyledi.

Yaklaşık 6 dakika sonra 41 yaşındaki Rondell Goppy'nin eve girip etrafa ateş ettiğini kaydeden Shea, şüphelinin eve girme zamanının tesadüf mü yoksa pusu mu olduğunun araştırılacağını ifade etti.

Shea, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı yakınındaki mahallede bulunan evde çıkan çatışmada, 36 yaşındaki polis Christopher Wells'in bacağından, 33 yaşındaki polis Joseph Murphy'nin de elinden yaralandığını belirtti.

New York Şehir Üniversitesinde (CUNY) güvenlik görevlisi olan Goppy'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyen Shea, kadının yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Shea, hastaneye kaldırılan polislerin ameliyata alınacağını ifade etti.

Goppy'nin suç kaydı olmadığını ancak daha önce hakkında aile içi şiddet şikayetleri yapıldığını vurgulayan Shea, Goppy'ye ait iki silaha evde, diğer silaha da farklı bir yerde el konulduğunu açıkladı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi de Goppy'nin silahlarına temmuzda el konulduğunu ancak eylülde iade edildiğini söyledi.

Hastanede polislerin ailelerini ziyaret eden New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, çıkışta yaptığı açıklamada, polislerin ağır yaralandığını ancak iyileşeceklerini belirtti.

CUNY'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Goppy, yaklaşık 10 yıldır "Suç Önleme Uzmanı" olarak görev yapıyordu.

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