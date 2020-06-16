  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

New York Polis Teşkilatı suçlarla mücadele biriminin sivil şubesini kapattı

ABD’de, New York Polis Teşkilatı suçlarla mücadele için kurduğu özel birimin sivil şubesini kapattığını duyurdu - New York'ta bu yıl işlenen suçların oranında geçen yıla kıyasla artış gözlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 02:03:34 -
New York Polis Teşkilatı suçlarla mücadele biriminin sivil şubesini kapattı

NEW YORK (AA) – ABD’de New York Polis Teşkilatı (NYPD) suçlarla mücadele özel biriminin 600 kişilik sivil şubesini kapatma kararı aldığını açıkladı.

NYPD Şefi Dermot Shea tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki azınlık topluluklar tarafından sık sık şikayet konusu olan sivil şubenin dağıtıldığını, 600 kişilik ekibin başka birimlerde görevlendirileceğini bildirildi.

Kararın George Floyd protestolarıyla ilgisi olmadığını belirten Shea, "Bu, kişisel olarak benden gelen bir politika değişikliği, protestoların bir etkisi olmadı. Bu şehirde polis var. Bunu kaba kuvvetle değil beyinle, zekamızı kullanarak yapabiliriz." dedi.

Minneapolis kentinde, siyahi Floyd’un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestolar New York’a da sıçramış, zaman zaman yağma hadiselerinin de yaşandığı gösterilerde NYPD’nin bütçesinin 1 milyar dolara düşürülmesi yönünde sloganlar atılmış, bazı çevreler de bu çağrıya destek vermişti.

- New York'taki suç oranı arttı

Öte yandan, New York'taki suç istatistiklerine bakıldığında, cinayet, çatışma, hırsızlık ve oto hırsızlığı gibi suçlarda artış görüldü.

Polis teşkilatının raporlarında, son 4 hafta içinde 32 cinayet işlendiği, 2019'un aynı döneminde bu sayının 19 olduğu belirtildi.

2020'de işlenen cinayet sayısı 159'a çıkarken, geçen yılın aynı döneminde işlenen 127 cinayetle kıyaslandığında yüzde 25 artış olması dikkati çekti.

Silahla ateş açma olaylarında mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 32,6'lık, hırsızlıkta ise yüzde 47'lik artış tespit edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı