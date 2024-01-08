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Dünya New York Fed anketi! ABD'den enflasyon yarışı, tahminler: biz dünyayı bile yeneriz! Her şey yolunda, iyileşiyor
Dünya

New York Fed anketi! ABD'den enflasyon yarışı, tahminler: biz dünyayı bile yeneriz! Her şey yolunda, iyileşiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-08 19:55:00 - 2024-01-08 19:58:45
New York Fed anketi! ABD'den enflasyon yarışı, tahminler: biz dünyayı bile yeneriz! Her şey yolunda, iyileşiyor

New York Merkez Bankası tarafından bir anket yapıldı: ABD'li tüketiciler birkaç ay önce enflasyonun düşeceğine dair beklentilerini dile getirirken şimdilerde biz de varız diyor! Kısa vadeye ilişkin tahminler Ocak 2021'den bu yana en düşük noktaya ulaştı. Görünümü iyileşiyor

New York Merkez Bankası tarafından yapılan bir ankette, ABD'li tüketiciler enflasyonun düşeceğine dair beklentilerini dile getirirken, kısa vadeye ilişkin tahminler Ocak 2021'den bu yana en düşük noktaya ulaştı. Pazartesi günü yayınlanan raporda, tüketicilerin enflasyonun bir yıl sonra %3 seviyesinde gerçekleşmesini bekledikleri ve bu oranın Kasım ayında öngörülen %3,4'ten daha düşük olduğu vurgulandı. Daha ileriye bakıldığında, Kasım ayında sırasıyla %3 ve %2,7 olarak tahmin edilen enflasyonun üç yıl içinde %2,6'ya ve beş yıl içinde %2,5'e gerileyeceği öngörülüyor.

Anket ayrıca belirli maliyetlere ilişkin beklentilerde de nüanslı değişimler olduğunu ortaya koydu. Aralık ayında üniversite masraflarına ilişkin tahminler bir önceki aya kıyasla artarken, gıda ve kira fiyatlarında beklenen artışlar azaldı. Önümüzdeki yıl için benzin fiyatı beklentileri %4,5'te sabit kalırken, konut fiyatlarındaki artış tahminleri %3'te devam etti.

Bu ılımlı enflasyon beklentileri, finansal piyasa katılımcıları ve ABD merkez bankası yetkilileri arasında enflasyonist baskıların azalmakta olduğu ve Federal Rezerv'in hedefi olan %2'ye yaklaştığı yönündeki yaygın görüşü desteklemektedir. Fed yetkilileri genellikle enflasyon beklentilerini gerçek enflasyon eğilimlerinde önemli bir faktör olarak görüyor ve Aralık ayı anket sonuçlarındaki düşüşün reel enflasyonda ılımlılığın devam edeceğine işaret edebileceğini düşünüyor.

Enflasyon endişelerindeki yumuşama, Federal Rezerv yetkililerinin, özellikle enflasyonun 2022 yazında zirveye ulaşmasının ardından, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri güçlü faiz artırımlarına son verebileceklerini ima etmelerine yol açtı. Politika yapıcılar 12-13 Aralık'taki toplantılarında 2024'te faiz indirimi olasılığını bile değerlendirirken, finansal piyasalar 19-20 Mart'taki toplantıda olası bir gevşeme bekliyor.

Anket ayrıca tüketicilerin hane halkı gelir ve harcamalarında daha yavaş bir büyüme beklediğini ortaya koymuştur. Aralık ayında hane halkı gelir ve harcamalarının %5 oranında artacağı tahmin edilirken, bu Eylül 2021'den bu yana en zayıf tahmin oldu, ancak Şubat 2020'deki %3,1'lik salgın öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor.
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Tüketiciler ayrıca kredi erişimi konusunda daha olumlu bir görünüm bildirirken, önümüzdeki yıl daha kolay koşullar bekleyenlerin sayısı artıyor ve daha sıkı kredi bekleyenlerin sayısı azalıyor. Genel olarak, hanehalkı Aralık ayında mali durumları ve iş piyasası koşulları hakkında daha iyimser bir görüş bildirmiştir.

ABD'li tüketiciler arasında enflasyon ve finansal refah konusundaki bu iyileşme, Federal Rezerv'in enflasyonu yönetme çabalarıyla uyumludur ve ülke 2024'e doğru ilerlerken potansiyel olarak istikrarlı bir ekonomik ortama işaret etmektedir.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

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