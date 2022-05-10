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Ekonomi New York borsasında sert düşüş
Ekonomi

New York borsasında sert düşüş

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 00:39:00 -
New York borsasında sert düşüş

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 650 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,99 azalarak 32.245,70 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 3,20 azalışla 3.991,24 puana düştü ve Mart 2021'den bu yana ilk kez 4 bin seviyesinin altına indi.

Nasdaq endeksi de yüzde 4,29 kayıpla 11.623,25 puana inerek Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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