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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 02:35:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,82 artışla 36.245,50 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artarak 4.594,63 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kazançla 14.305,03 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında pay piyasaları, haftanın son işlem gününü pozitif seyirle kapattı.

Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız." dedi.

Attıkları güçlü adımların, politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığına dikkati çeken Powell, bunun da sıkı para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geldiğini ifade etti.
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Powell, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini belirterek, salgının talep ve arza bağlı etkileri hafiflemeye devam ederken ekonominin görünümüne ilişkin belirsizliğin alışılmadık derecede yüksek olduğunu kaydetti.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun istenildiği gibi düştüğüne işaret ederek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru gitmemesi durumunda, işsizlik oranı artsa bile sıkılaştırmayı bırakmayacaklarını vurguladı.

Wall Street Journal'ın haberinde Fed'in faiz artışlarında muhtemelen sona geldiği ancak yetkililerin bunu söylemekte isteksiz olduğu belirtildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 46,7 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global'in açıkladığı nihai verilere göre de kasım ayı imalat sektörü PMI verisi beklentiler dahilinde 49,4 oldu.

Ülkede inşaat harcamaları ise ekimde yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Öte yandan, ülke basınında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu ocak ayı başında onaylayabileceği haberi yer aldı. SEC, daha önce Grayscale'in Bitcoin ETF başvurusunu reddetmiş ancak temyiz mahkemesi, başvurunun reddedilmesinin hatalı olduğuna hükmetmişti.

Başvuruya ilişkin iyimserlikle Bitcoin yüzde 3 artışla 39 bin dolara yaklaşırken, daha sonra 38 bin 836 dolar seviyesinde dengelendi.

Medya hisseleri de Apple ve Paramount'un bir yayın paketi oluşturmak için görüştüğüne dair haber sonrasında yükselişe geçti.

Paramount Global'in hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükselirken, Warner Bros hisseleri de yüzde 8,5'e yakın artış gösterdi.

Ayrıca, altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası TSİ 00.20 itibarıyla 2.071,6 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA

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