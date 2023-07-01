New York Borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 280 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,84 artışla 34.407,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,22 artarak 4.450,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 13.787,92 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,7 olmuştu.

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Ülkede Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de haziranda yukarı yönlü revize edilerek 64,4 olurken, son 4 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Enflasyon beklentisi ise haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında yer alırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, temmuz ayında faiz oranlarının artırılmasının veya sabit tutulmasının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için çok erken olduğunu, ancak enflasyonun, hedefin oldukça üzerinde kaldığını ve beklenenden daha kalıcı olduğunu belirtti.

Goolsbee, bazı enflasyon göstergeleri iyileşirken, bazılarının beklendiği kadar hızlı düşmediğini aktardı.

Öte yandan, ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın hisselerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Apple'ın hisseleri, bugün yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı ve şirketin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı.