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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 00:48:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,99 artışla 33.371,30 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,87 artarak 3,971,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,63 artışla 11.137,68 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılarca takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışından yana olduğunu, ancak para politikasındaki sıkılaştırmanın sürmesini desteklediğini" söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, enflasyonist baskıların devam etmesinin beklendiğini belirterek, Fed'in, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş yolunda olup olmadığını belirlemede daha sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

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