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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin kasımda yıllık bazda 1982'den bu yana en yüksek artışı göstermesi sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 00:50:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yıllık bazda 1982'den bu yana en yüksek artışı göstermesi sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 35.970,99 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 artarak 4.712,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kazançla 15.630,6 puana yükseldi.

ABD'de senelik enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasına rağmen endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.

Enflasyon verisinin ardından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayı enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek, gelecek aylarda fiyatlarda düşüş beklediğini ifade etti.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise aralıkta aylık 3 puan artışla 70,4 değerine çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı da kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 artarak 191 milyar dolar oldu.

Analistler, son enflasyon verisinin ardından piyasalarda dikkatlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta gerçekleşecek toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini belirtti.

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