New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 30.391,60 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artarak 3.727,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 yükselişle 12.818,96 puana çıktı.

Endeksler, Georgia'da bugün yapılan ikinci tur Senato seçimlerinin sonuçlanmasından önce kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Analistler, ABD Senatosunda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağının ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Seçim sonucunda Senato'da çoğunluğun Demokratlara geçmesi halinde daha fazla mali teşvikin yolunun açılabileceğine işaret eden analistler, ancak bu durumun aynı zamanda daha fazla vergi düzenlemesinin de hayata geçirilebilmesi anlamına geldiğini aktardı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanlarının bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı sonrası alınan kararların etkisiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5'lik artışla 53 doların üzerini gördü.

Söz konusu toplantının ardından Rusya ve Kazakistan gelecek iki ay süresince petrol üretimlerini artıracağını bildirirken, Suudi Arabistan OPEC+ grubunun ekonomisini korumak şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek petrol üretim kesintisi uygulayacaklarını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, geçen yıl aralıkta beklentileri geride bırakarak aylık 3,2 puan artarak 60,7'ye yükseldi ve Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İmalat sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, 8 ay art arda artış göstermiş oldu.