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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:32:53 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, 2020 yılının son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,65 artışla 30.606,48 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 3.741,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükselişle 12.888,28 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları değerlerle rekor seviyeler kaydetti.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, beklentinin aksine düşüş gösteren haftalık işsizlik başvurularının etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Aralık ile biten haftada beklenmedik bir düşüş göstererek 787 bin seviyesine geriledi.

Endekslerin 2020 yılındaki performanslarına bakıldığında ise Nasdaq endeksi yüzde 43,6, S&P 500 endeksi yüzde 16,2 ve Dow Jones endeksi yüzde 7,2 değer kazandı.

Piyasalar, cuma günü yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacak.

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