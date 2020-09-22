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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:21:14 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artışla 27.288,18 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 artarak 3.315,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 kazançla 10.963,64 puana çıktı.

New York borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın neden olduğu endişelere rağmen teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Facebook, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, Apple'ın hisseleri yüzde 1'i aşkın artış gösterdi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 6 milyona yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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