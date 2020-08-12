  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 23:43:59 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 27,976,55 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 artarak 3.379,50 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 2,13 kazançla 11.012,24 puana ulaştı.

Amerikan borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1 arttı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise temmuzda 63 milyar dolara gerileyerek beklenenden fazla daraldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 193 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığı, haziranda ise 864 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'a en büyük desteği bakın hangi parti verdi
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'a en büyük desteği bakın hangi parti verdi

Millet İttifakı’ndaki partilere yakın duran çalışmalar yapan Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin son anket osn..
Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti

Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı. ..
Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık
Spor

Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Mauricio Lemos transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı