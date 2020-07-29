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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 23:23:20 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puanlık değer kazandı ve yüzde 0,61 artışla 26.539,57 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,25 artarak 3.258,70 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 10.542,94 puana ulaştı.

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini 0-0,25 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma olduğu ancak yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında seyrettiği ifade edildi.

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