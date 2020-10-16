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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:02:38 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,56 artışla 28.654,37 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 3.498,34 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 11.765,76 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, beklenenden iyi gelen perakende satış verisinin ardından açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar eylülde aylık yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerini gerilde bıraktı. Söz konusu veriye ilişki beklenti, eylülde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Öte yandan Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı da endekslerdeki yukarı yönlü hareketi destekledi. Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Almanya merkezli BioNTech işbirliğiyle geliştirdiği Kovid-19 aşısı için kasım ayı sonunda acil durum onayına başvurabileceğini duyurdu.

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